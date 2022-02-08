FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.K.(31) hakkında Gümüşhane Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu E.K.’nin Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde yerini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K., Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.