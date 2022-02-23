FETÖ’den 6 yıl 3 ay ceza alan eski komiser tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski komiser jandarmanın takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen komiser S.K.(49) "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşince S.K hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu S.K.’yi Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.