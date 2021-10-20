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FETÖ’den 5 yıl 10 ay ceza alan muhasebeci gözaltına alındı

Samsun’da terörle mücadele polisi FETÖ’den 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan muhasebeciyi gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 09:04
FETÖ’den 5 yıl 10 ay ceza alan muhasebeci gözaltına alındı

Samsun’da terörle mücadele polisi FETÖ’den 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan muhasebeciyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Samsun’da ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yaptıkları çalışmalar doğrultusunda akşam saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesinde serbest muhasebeci S.T.’yi gözaltına aldı. S.T.’nin yargılandığı Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının kesinleştiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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