banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Rüşvet alan memur yandı!
Rüşvet alan memur yandı!
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'

FETÖ’den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana’da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Asayiş 09.09.2021, 09:42
FETÖ’den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana’da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Soysal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdür Yardımcılığı yaparken 15 Temmuz 2016’dan sonra FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yakalanan ve memurluktan atılan Mustafa A.’nın aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını belirledi. Polis ayrıca polis memuruyken FETÖ üyesi olmaktan meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Hasan Ş.’nin de olduğunu tespit etti. Polis bu iki tespitin ardından hükümlüleri yakalamak için çalışma yaptı. Polis hükümlüleri evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0