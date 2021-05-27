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FETÖ’de yeni yapılanma operasyonu: 13 şüphelinin sorgusu sürüyor

Zonguldak’ta FETÖ’de yeni yapılanmaya yönelik 2. Dalga operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorguları sürüyor. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş 27.05.2021, 13:47
FETÖ’de yeni yapılanma operasyonu: 13 şüphelinin sorgusu sürüyor

Zonguldak’ta FETÖ’de yeni yapılanmaya yönelik 2. Dalga operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorguları sürüyor. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Fetullahçı Terör Ögütü’nün (FETÖ) mevcut örgüt üyeleri ile dayanışmayı arttırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelerek çeşitli eylemlerde bulunan Zonguldak FETÖ Yeni yapılanmasın yönelik Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Aralarında iş adamı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansı iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından 14 şüpheliye yönelik İstanbul, Kars ve Zonguldak’ta 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
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