banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...

FETÖ’cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış

ADANA’DA FETÖ’NÜN MUVAZZAF ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ZANLILARIN SABİT TELEFONDAN ARANIRKEN BİLE ÖZEL ŞİFRELEME YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Asayiş 12.08.2020, 09:59
8
FETÖ’cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış

Adana’da FETÖ’nün muvazzaf askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sabit telefondan aranırken bile özel şifreleme yaptığı ortaya çıktı.

Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12’si muvazzaf asker 25 zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 26 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi. Zanlılardan yüzbaşı rütbesinde olan bir şahsın ise hala Ankara’da aktif olarak çalışırken gözaltına alındığı, bu zamana kadar kendini gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi. Ardışık arama yöntemiyle zanlıların örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

"Ardışık aramayı da şifreli yaptılar"

Polis, yaptığı çalışmada zanlıların büfe ve ankesörlü telefondan arayacağı askerlerin telefonlarını da değişik kodlarla şifrelediğini tespit etti.

"Mahrem yapı" içinde yer alan ve "hususiciler" olarak da adlandırılan FETÖ’cüler, kendi sorumlulukları altında bulunan kişilerin, telefon numaralarını "son iki rakamını 99’a tamamlama", "son iki rakamını 100’e tamamlama", "son dört rakama ait ikili blokları kendi içinde 100’e tamamlama", "son iki rakamı 10’a tamamlama", "son 4 rakamı 10’a tamamlama", "sondan iki rakamı yer değiştirme ve 10 rakamı ekleme", "son rakamı 9’a tamamlama", "son iki rakamı yer değiştirme", "sondan ikili rakam bloklarını çapraz yer değiştirme", "rakam bloklarını ters yazma", "sondan dördüncü rakamı 4 artırma", "sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme", "rakamları bir artırma", "rakamlara bir ekleme, bir çıkarma", "rakamlara bir çıkarma, bir ekleme", "operatör kodunu il alan koduna değiştirme", "son rakamı bir artırma veya azaltma", "son iki rakamlara bir ekleme", "operatör kodunun son rakamı ile telefon numarasının son rakamına bir ekleme", "son üç rakamlara bir ekleme veya azaltma", "rakamları başı ve sonuna rakam ekleyerek kredi kartı numarasına benzetme", "telefon numarasını T.C. kimlik numarasına benzetmek için bir rakam artırma ya da eksiltme" gibi şifreleme yöntemlerini kullanarak kaydettikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında yüzbaşının da olduğu 5 kişi tutuklanırken, 21 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:26
Güneş 06:04
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:14
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25