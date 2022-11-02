"FETÖ’cü eski başyaver’in hapis cezası onandı"

FETÖ’nün darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan şahıslara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı oteli bildirdiği belirlenen eski başyaver Ali Yazıcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesince onandı.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesince hakkındaki kararın bozulması üzerine eski başyaver Yazıcı’nın Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilmişti. Davanın 18 Temmuz 2020 tarihinde karar duruşması görülmüştü. Duruşmada Ali Yazıcı ’’Cumhurbaşkanı’na suikast’’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Yazıcı’nın avukatı, bu karara itiraz etti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını onadı. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, bozma üzerine yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı belirtildi. Kararda ayrıca aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ifade edildi. Ali Yazıcı ile ilgili eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu da kararda belirtildi.