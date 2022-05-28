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FETÖ’cü Enes Kanter hakkında re’sen soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin üzerine basarak paylaşım yapan FETÖ’cü Enes Kanter’e re’sen soruşturma başlatıldı.

Asayiş 28.05.2022, 20:00
FETÖ’cü Enes Kanter hakkında re’sen soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin üzerine basarak paylaşım yapan FETÖ’cü Enes Kanter’e re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin üzerine basarak video paylaşan FETÖ’CÜ Enes Kanter hakkında ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

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