FETÖ zanlıları Yunanistan’a kaçamadan yakayı ele verdi

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hudut kartallı 3 kişiyi, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında durumundan şüphelenen 3 kişiyi farketmesi üzerine gözaltına aldı. Kimlik tespiti için karakola götürülen şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısının olduğunu tespit etti.

Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T, N.E. ve F.A. Hudut askerleri tarafından Jandarmaya sevk edildi Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.