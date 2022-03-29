FETÖ üyesine gözaltı

Malatya’da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemin devam ettiği kaydedildi.