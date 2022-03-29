Trabzon’da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) isimli şüpheli Çaykara ilçesindeki saklandığı evde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.