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FETÖ üyesi olmak suçundan aranan eski emniyet mensubu yakalandı
Kocaeli’nde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet mensubu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 04.12.2022, 14:22
Kocaeli’nde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet mensubu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan görevinden ihraç emniyet mensubu A.R.Ç. (60), Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. A.R.Ç., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.