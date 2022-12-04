FETÖ üyesi olmak suçundan aranan eski emniyet mensubu yakalandı

Kocaeli’nde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet mensubu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan görevinden ihraç emniyet mensubu A.R.Ç. (60), Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. A.R.Ç., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.