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FETÖ üyesi iki kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 2 kişi yakalandı.

Asayiş 15.09.2021, 19:22
FETÖ üyesi iki kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 2 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan A.A. adlı şahsın Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir firmada çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda şahıs dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

Ayrıca, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. adlı şahsın Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşılmış, yapılan araştırma ve takip sonucunda şahıs dün tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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