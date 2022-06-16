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FETÖ üyesi esnaf tutuklandı

Şanlıurfa’da FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan esnaf, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 16.06.2022, 22:43
FETÖ üyesi esnaf tutuklandı

Şanlıurfa’da FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan esnaf, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan M.K. isimli esnafı düzenledikleri operasyon sonucu evinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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