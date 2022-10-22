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FETÖ üyesi eski futbolcu Beylikdüzü’nde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Asayiş 22.10.2022, 17:20
FETÖ üyesi eski futbolcu Beylikdüzü’nde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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