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Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
FETÖ üyesi eski futbolcu Beylikdüzü’nde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Asayiş 22.10.2022, 17:20
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler Beylikdüzü’nde yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.