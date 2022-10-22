- FETÖ üyesi eski futbolcu Beylikdüzü’nde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler, Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan örgüt üyesi, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün futbol yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyet gösteren ve 2018 yılında adli işlem gören eski futbolcu Esin Güreler’in firari olarak arandığı tespit edildi. Kapatılan Bank Asya‘da arttıran para hesabı olduğu ve örgütsel toplantılara doğrudan katıldığına dair itirafçı ifadeleri bulunan tespit edilen 44 yaşındaki eski futbolcunun Beylikdüzü’nde bir evde yaşadığı belirlendi. Bir dönem Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Giresunspor gibi alt ve üst liglerde bir çok takımın formasını giydikten sonra 2011-2012 sezonunda Tepecikspor formasıyla aktif futbol hayatına nokta koyan Güreler, polisin dün söz konusu adrese yaptığı baskınla yakalandı.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının onanması üzerine ikametinde yakalanan Ersin Güreler, dün hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz 18 Ekim’de yine “FETÖ’nün futbol yapılanması” davasında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski futbolculardan Zafer Biryol, emniyet ekiplerince İstanbul’da yakalanmış ve hüküm giydiği suçtan tutuklanarak hapse gönderilmişti.

(SK- MB-