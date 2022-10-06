FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı

İstanbul’da, il dışından gelen bir yakını karşılamak için gelen firari FETÖ üyesi B.H., İstanbul Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalandı. Geçmişte İl Halk Sağlığı Müdür yardımcılığı ve başhekimlik gibi görevlerde de bulunmuş olan örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, havalimanının iç hatlar geliş katında yolcu karşılamak için bekleyen bir kişinin davranışlarından şüphelenerek GBT sorgusu yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde A.H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi risk analiz odasına götürerek burada parmak izi kontrolüne aldı. Yapılan parmak izi kontrollerinde ibraz edilen kimliğin sahte olduğu, zanlının meslekten KHK ile ihraç edilen doktor B.H. olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Örgüt üyesinin, üzerinde taşıdığı ve polise gösterdiği kimliğin ise kardeşi adına düzenlenmiş sahte belge olduğu anlaşıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yakalanıp tutuklanan B.H.’nin, 2005 yılında başladığı doktorluk mesleğinde Diyarbakır’daki zorunlu görevinin ardından İstanbul’da aile hekimliği kısmında eğitim aldığı, daha sonra da 2010 yılında Bursa’da bir ilçedeki devlet hastanesinde ‘başhekimlik’ görevini yürüttüğü tespit edildi.

Firari FETÖ mensubu doktorun, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi’ne ataması yapıldığı ve tekrar 2014-2016 yılları arasında ise İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği aktarıldı. Örgütün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından da önce açığa alındığı sonrasında ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.