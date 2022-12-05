FETÖ üyesi emniyet amiri yakayı ele verdi

Zonguldak’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri yakalandı.

Zonguldak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan ve görevinden ihraç edilmiş olan eski emniyet amiri S.K.’yı (54) yapılan çalışmalar neticesinde yakaladı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K., 2 Aralık Cuma günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.