banner596

banner547

Son Dakika

FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 21.10.2022, 22:14
FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde Eskişehir’de yapılan baskınlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)