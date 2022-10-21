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FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 21.10.2022, 22:14
Eskişehir’de FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde Eskişehir’de yapılan baskınlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.