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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 15 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yurt dışı kaçışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Asayiş 22.04.2021, 17:10
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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçışına yardımcı olan 3 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen hakim, savcı, öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 15 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yurt dışı kaçışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2019 yılında Göcek Mahallesi Yat Marinasından 15 FETÖ/PDY iltisaklı şahısların illegal yollarla çıkış yaptığı şeklinde bilgi elde edilmesi üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM ve GİM Grup Amirliği görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından çalışma düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 3’e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Yabancı turist gibi hareket etmişler"

FETÖ zanlılarının kaçışına ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, Göcek Limanı’ndan itibaren 180 saatlik kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemede, şapka ve gözlük takan şüphelilerin yabancı turist gibi hareket ettikleri gözlendi. Muğla, Niğde ve Eskişehir’de 20 Nisan’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3’ü cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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