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FETÖ üyelerini yurt dışına çıkarmışlardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini illegal yollarla yurt dışına çıkaran şahıslara yönelik üç ilde yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Asayiş 20.04.2021, 14:10
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FETÖ üyelerini yurt dışına çıkarmışlardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü üyelerini illegal yollarla yurt dışına çıkaran şahıslara yönelik üç ilde yapılan operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında Göcek Mahallesi Yat Marinasından 15 FETÖ/PDY iltisaklı şahısların illegal yollarla çıkış yaptığı şeklinde bilgi elde edilmesi üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM ve GİM Grup Amirliği görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Yardım Etme ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları tespit edilerek temin edilen 180 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde aralarında hakim-savcıların da bulunduğu 15 FETÖ/PDY iltisaklı şahıs ve şahısları yurtdışına kaçıran 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Muğla, Niğde ve Eskişehir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde İ.T, R.Ç, B.G, B,B ve H.T isimli 5 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatına istinaden 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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