FETÖ üyeleri paraları peynir kabında saklamış

Kütahya’da FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraların peynir kabında saklandığı ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği FETÖ operasyonunda aralarında FETÖ’nün Kütahya ve Adana il ablalarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda FETÖ unsurlarının saklandığı hücre evlerinde ele geçirilen örgütsel doküman, dijital veri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar, tabletler, cep telefonları, kablosuz internet modemleri, telefon kartları, bazı notlar ile yüklü miktarda TL, döviz ve altın ele geçirildi. Paraların ise peynir kabında saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgulaması sürüyor.