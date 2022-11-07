FETÖ terör örgütünün Kara kuvvetleri yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara polisi, Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden 9’u yakalandı.

Ankara Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 12 şüpheliye 1 mahrem imam, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şahıslar) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.