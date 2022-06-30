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FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 30.06.2022, 16:43
Edirne’de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Terör Örgütün üyelerinin Yunanistan’a kaçışlarına yardımcı olduğu iddiasıyla A.K.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.