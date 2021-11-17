FETÖ şüphelisi hakimler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı bulunan 2 eski hakim yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Edirne’nin İpsala ilçesi mevkiinde şüpheli otomobili durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen daha önce meslekten ihraç edilmiş eski hakim Y.Ö. ve M.K. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakimlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli şahıslar M.K. ve Y.Ö’nün adliyedeki ifadeleri alındıktan sonra mahkeme kararıyla tutuklandı.