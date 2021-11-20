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FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Edirne’de göz altına alındı
Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski üsteğmen gözaltına alındı.
Asayiş 20.11.2021, 15:25
Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski üsteğmen gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi T.Y’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.