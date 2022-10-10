FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Hudut Kartalları olarak da adlandırılan güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine göz açtırmıyor. Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye gezen ekipler, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ü.T. isimli şahsı yakaladı.

Ekipler tarafından yakalanan Ü.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu Ü.T.’nin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.