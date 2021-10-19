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FETÖ şüphelisi 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını duyurdu.

Asayiş 19.10.2021, 09:23
FETÖ şüphelisi 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 16 ilde yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yargı çalışanlarıyla irtibat kurmaya çalıştıkları da ifade edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem imam olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, 19.10.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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