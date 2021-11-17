FETÖ şüphelisi 2 polis memuru Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne’de askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerine gelen istihbarat doğrultusunda 1’inci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçak yollarla geçmek isteyen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu öğrenilen meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru H.E. ile M.D. gözaltına alındı. Üst araması yapılan şüphelilerin üzerlerinde bulunan 2 silaha da güvenlik güçlerince el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.