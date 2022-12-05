FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan’a kaçma hazırlığında yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgedeki Hudut Kartalları, devriye faaliyeti esnasında yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelenen 2 kişiyi yakaladı. Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. ve A.K.’yi göz altına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.