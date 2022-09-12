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FETÖ şüphelileri yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı.
Asayiş 12.09.2022, 12:17
Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ şüphelisi 4 eski asker, Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı.
Gece saatlerinde Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, denizde dalgıç kıyafetleri yüzen 4 kişiyi yakaladı. Yüzerken taşıdıkları torbaları ile birlikte bota çıkarılan M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G. isimli 4 kişinin FETÖ’den davalarının devam ettiği, yurtdışına çıkış yasaklarının olduğu, ikisinin ise aranmasının bulunduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi, gözaltına alındı.
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