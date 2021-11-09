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FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Asayiş 09.11.2021, 14:37
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında yapılan operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan A.Ş., M.Ş. ve H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.