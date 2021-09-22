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FETÖ şüphelileri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinden deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmak isteyen FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi 10 şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Asayiş 22.09.2021, 20:10
FETÖ şüphelileri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinden deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmak isteyen FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi 10 şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi’nden bot ile Yunan adalarına geçmek isteyen 10 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak Jandarmaya teslim edildi. Marmaris İlçe Jandarma ekiplerinin hemen merkeze getirdikleri şahısların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan mesleklerinden ihraç edildiği ve yargılama süreçlerinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Yurtdışına kaçmak isteyen ve mesleklerinden ihraç edilen Ö.A, S.T, S.Ş, T.A, C.T, M.B, M.B, H.G, U.T, F.A. jandarmadaki sorgularından sonra hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şahıstan 8’i tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.

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