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FETÖ şüphelileri adliyede
ESKİŞEHİR'DE FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ'NE (FETÖ) YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİDEN 4’Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş 04.09.2020, 11:08
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Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin Eskişehir’de olduğu belirlendi. Şahısların bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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