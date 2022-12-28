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FETÖ soruşturmasında adliyeye sevk edilen avukatlar serbest bırakıldı
Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen avukatlar serbest bırakıldı.
Asayiş 28.12.2022, 20:34
Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen avukatlar serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan avukatlar emniyete götürüldü. Avukatlardan bazıları Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 avukat da mahkemece serbest bırakıldı.