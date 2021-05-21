FETÖ soruşturmalarında 127 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adalet teşkilatında operasyonel telefon hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Örgütün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla iletişim kurdukları tespit edilen, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 17 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı da bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan ve aralarında rütbeleri alınmış 1. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak çalışması sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş veya görevden uzaklaştırılmış 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen ve 43'ü astsubay 50 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi.

Her iki soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin 49'unun yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.