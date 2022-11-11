FETÖ sanığı eski Korgeneral İyidil’e 15 yıl 10 ay ceza verildi

Ankara’da Fethullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada yargılanan eski Korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay cezasına çarptırıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin İyidil ile avukatları katıldı. Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden sanık İyidil mahkeme heyetine, " Adil, hukuki ve vicdani karar vermenizi istiyorum. Çünkü benim garantörlüğümde bir suç yoktur, dosyam temizdir. 44 yıl şerefli üniformayı üzerimde taşıdım. Sorumluluk duygusu ölümden ağırdır" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti İyidil’e, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.