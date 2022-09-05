banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Fetö sanığı cezaevine gönderildi

Şanlıurfa’da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 05.09.2022, 15:20
Fetö sanığı cezaevine gönderildi

Şanlıurfa’da hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetö terör örgütü nedeniyle hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsı Karaköprü ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, daha sonra cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Trabzonspor 5 10
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Rizespor 3 5
9. Samsunspor 3 5
10. Gençlerbirliği 4 5
11. Göztepe 4 5
12. Adanaspor 4 4
13. Tuzlaspor 4 4
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Almeria 3 4
13. Girona 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Sevilla 4 1
17. Real Valladolid 3 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
24
parçalı bulutlu