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FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 15.06.2022, 15:54
FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün sözde ‘emniyet yapılanmasına’ bağlı oldukları iddiasıyla açığa alınan 1’i komiser, 5’i polis memuru ve 1’i eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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