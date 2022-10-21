FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 10 ilde iki gün önce FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’nün güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler gerçekleştirildi.

10 aylık devam eden projeli çalışmada elde edilen 499 delil üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 ’bölge müdürü’, 5 ’ilçe sorumlusu’, 1 ’okul ünite sorumlusu’, 1 ’ihraç emniyet mensupları sorumlusu’, 20 ’rehber abi’ ve 2’si OHAL çerçevesinde kapatılan şirket evrakını takip eden şahsın da olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerden 4’ünün aktif kamu çalışanı, 3’ünün avukat, 19’unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra 8 midibüsle geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında kadınların da olduğu görüldü.