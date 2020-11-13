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FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı

FETÖ OPERASYONUNDA GATA’DAN ATILAN 4 TIP ÖĞRENCİSİ YAKALANDI

Asayiş 13.11.2020, 11:44
FETÖ operasyonunda GATA’dan atılan 4 tıp öğrencisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akemesi’nden (GATA) atıldıkları ve farklı üniversitelerde 4. sınıf tıp bölümü öğrencileri olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyeleri ve mahrem sorumlularının deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’daki ankesörlü telefonlardan mahrem sorumlular tarafından periyodik şekilde şifreli olarak arandıkları tespit edilen ve askeri okulla ilişikleri kesilen 4 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. isimli şüpheliler kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edildi şahısların kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akemesi’nden (GATA) atıldıkları ve farklı üniversitelerde 4. sınıf tıp bölümü öğrencileri olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından öğlen saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
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