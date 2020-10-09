FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN FETÖ/PDY KAPSAMINDA ‘BAYAN YAPILANMASI’ FAALİYETİNDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLEREK GÖZALTINA ALINAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında ‘Bayan yapılanması’ faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük’te ‘Bayan yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütülen, iki ayrı Bylock kaydı bulunan, aynı zamanda örgütün çağrısı sonrasında Bankasya hesaplarında artış olduğu ve elde edilen bilgi, belgelerde ismi geçen A.T isimli bayan İstanbul’daki adresinde yakalanarak Karabük’e getirildi.
Emniyet’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan A.T sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edildi. Burada savcılıkça ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen A.T tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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