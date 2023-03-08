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18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"
FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında aktif binbaşı, astsubay ve uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.
Asayiş 08.03.2023, 11:18
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında aktif binbaşı, astsubay ve uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.