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FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK’deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 04.12.2020, 12:22
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Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK’deki askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında muvazzaf subaylarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında muvazzaf subaylarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Diyarbakır, Muğla ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şahıs saklandıkları evlerde yakalandı.