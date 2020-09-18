FETÖ operasyonuna 6 tutuklama
POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNİN “MAHREM İMAMI”NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANIRKEN 16 ZANLI SERBEST KALDI.
Adana merkezli FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan polis okulu öğrencilerinin “mahrem imamı”nın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik 10 Eylül günü operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar 8 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan, aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamının da olduğu 6’sı tutuklandı. 16 zanlı serbest bırakıldı.
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