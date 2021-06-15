FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 6'sı da yakalanarak gözaltına alındı.