banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
WhatsApp’a yeni özellik geliyor
WhatsApp’a yeni özellik geliyor "kendini yok eden fotoğraflar"
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasın kapsamında düzenlenen operasyonda polis tarafından Konya’da yakalanan ve sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen Sabri K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Asayiş 22.09.2020, 19:50
2
FETÖ'nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı

20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilen ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı Sabri K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan Sabri K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Tutuklanan şahsın öğretmen olduğu ve örgütün askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürüldü.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378