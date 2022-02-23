FETÖ mensubu şahıslar hücre evinde yakalandı

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2’si hücre evinde olmak üzere 3 şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda; Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ve S.D.T. isimli şahıslar, 15 Şubat’ta saklandıkları/barındıkları hücre evinde yakalanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bartın İlamat ve İnfaz Masasınca hakkında yakalama kararı ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs ise 19 Şubat’ta yakalanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.