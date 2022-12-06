FETÖ ile korkuttuğu vatandaşın 400 bin liralık ziynet eşyasını alan şüpheli yakalandı

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak ‘FETÖ terör örgüne operasyon yaptık, sizin de kimliğiniz ele geçirildi” deyip bir vatandaşın 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan şüpheli, Şanlıurfa’da yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 Kasım’da Konyaaltı İlçesinde A.I., kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, “FETÖ terör örgütüne operasyon yaptık ve bu operasyonda sizin de kimliğiniz ele geçirildi, örgüte yardım yapmak suçundan sizde suçlusunuz” diyerek kendisini baskı altına aldıkları ve kendisinden yaklaşık 400 bin TL ziynet eşyasını aldığı ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın A. B. olduğunu ve olayın hemen ardından Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesine gittiği tespit etti.

Akçakale İlçesi Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibat kurularak yakalanan A. B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.