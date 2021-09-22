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FETÖ ile bağlantılı şirkete yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) bağlantılı olduğu gerekçesi ile kayyum atanan Kaynak Holding’in eski yöneticileri tarafından kurulan güvenlik şirketine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.09.2021, 12:49
FETÖ ile bağlantılı şirkete yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) bağlantılı olduğu gerekçesi ile kayyum atanan Kaynak Holding’in eski yöneticileri tarafından kurulan güvenlik şirketine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasında kilit konumdaki Kaynak Holding’in eski yöneticileri tarafından kurulan bir güvenlik şirketinin 16 çalışanına yönelik İstanbul, Gaziantep ve Bursa’da operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda 15 kişi yakalanmıştı. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kayyum atanan Kaynak Holding’in eski idarecileri tarafından kurulduğu saptanan söz konusu güvenlik şirketine yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun öne çıkan detaylarında, söz konusu şirkette SGK kaydı bulunan şahısların hesaplarında ‘Bilirkişi’ incelemesinin yapıldığı aktarıldı. Bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre, operasyona hedef olan 16 şüphelinin, örgütün mali kaynaklarından kapatılan Bank Asya adlı bankanın likiditesinin bozulduğu ve buna bağlı olarak da KHK ile kapatılan söz konusu bankaya FETÖ/PDY yöneticileri tarafından destek amaçlı para yatırma çağrısından sonra, nakit para, altın, hurda altın şeklinde fonladıkları tespit edildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerin, yine KHK ile kapatılan FETÖ bağlantılı çeşitli sendika ve ‘Kimse Yok Mu Derneğine’ne bağış yaptıkları kaydedildi.

(SK-RU

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